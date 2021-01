Nemocnice v Chebu se sotva drží, chybějí sestřičky i lékaři

„Situace v chebské nemocnici je kritická a na hraně únosnosti. Nejhorší situace je s dlouhodobě přetíženým personálem. Chybí nám lékaři, ale hlavně zdravotní sestřičky,“ uvedlo vedení chebské nemocnice v prohlášení.

„V součinnosti s vedením nemocnice prosíme o pomoc chebské nemocnici. Oslovujeme bývalé nebo i současné zdravotní sestry. Pokud máte možnost alespoň částečně pomoci svým kolegyním a kolegům u lůžek v nemocnici, neváhejte,“ vyzývá nemocnice, aby zdravotní personál, který se rozhodne pomoci, volal přímo hlavní sestru Miroslavu Korseltovou.

„Stabilně se zhoršuje situace v celém Karlovarském kraji (KK) jako celku,“ uvedl k situaci ohledně počtu onemocnění covid-19 Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN), pod kterou spadají nemocnice v Chebu a v Karlových Varech.

Chyba je v systému

„Přibývá počet pacientů s covidem, kteří jsou hospitalizovaní jak se středně těžkým, tak s těžkým průběhem onemocnění. Péče o covidové pacienty je z hlediska personálu náročnější a nám v Chebu lidé chybějí dlouhodobě,“ konstatoval Podracký, podle kterého se jedná v první řadě o systémový problém.

„Stát neřeší situaci v znevýhodněných regionech, kde personál raději odchází do zahraničí, než aby nastupoval do nemocnic. V situacích, jaká je nyní s covidem, se to pak projeví s celou parádou,“ uvedl mluvčí s tím, že čísla o počtu onemocněných covid-19 se poslední týden drží na nejvyšších úrovních za celou epidemií.

V Karlových Varech bylo v pátek dopoledne 79 pacientů s covidem, z čehož šestnáct na intenzivní péči, která disponuje 18 lůžky. V Chebu pak 43 covid-19 pacientů a z toho třináct na intenzivní péči s patnácti lůžky. „To vytváří obrovský tlak na personál, který je fyzicky i psychicky na hraně a potřeboval by nějakým způsobem střídat. Potřeboval by posilu,“ dodal Podracký.

KKN i KK na to opakovaně v Praze upozorňuje. „Žádali jsme i armádu o poskytnutí zdravotníků, snažíme se obracet na bývalé zdravotní sestry, teď nám vyšly vstříc Lázně Kynžvart s jejich sestřičkami, což pro Cheb určitá pomoc je, ale pořád to není dostačující, protože čísla jdou stále nahoru,“ poznamenal mluvčí, podle kterého není stále zřejmé, zda čísla i nadále porostou, nebo se to konečně zlomí.