Německo v pátek zařadí Českou republiku na seznam vysoce rizikových zemí

Nové epidemické hodnocení Česka bude znamenat komplikace především pro neočkované. Ti budou muset na deset dní do karantény, její předčasné ukončení po pěti dnech je podmíněno negativním testem. Turistické cestování by se ale zkomplikovalo i očkovaným, pokud do Německa přijedou s dětmi mladšími 12 let, pro něž zatím není dostupná vakcína. Děti do 12 let nemusí předkládat negativní test, je pro ně však automaticky stanovena pětidenní karanténa.