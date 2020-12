Německo prodlužuje lockdown do 10. ledna

„V zásadě zůstává stav takový, jaký je,“ řekla Merkelová. To znamená, že nadále zůstanou uzavřené kavárny, restaurace a bary, nefungují divadla muzea a další volnočasové aktivity. Obchody zůstávají otevřené za dodržení přísných hygienických podmínek, to samé platí pro služby, jako například kadeřnictví.

„Virus nezná hranice ani čas,“ prohlásil Lothar Wieler, šéf ústavu pro kontrolu a prevenci nemocí s názvem Institut Roberta Kocha (RKI). Opatření má napomoci ochránit rizikové skupiny, kterými jsou především senioři. V Německu podle jeho slov patří do skupiny ohrožených 30 milionů lidí.

Počet úmrtí stále roste. „Vidíme, že většina lidí, kteří zemřou v souvislosti s covidem-19, jsou starší 70 let,“ říká Ute Rexrothová z institutu. Těžký průběh nákazy mohou mít i mladší lidé, je to podle ní ale méně časté než u nakažených starších lidí. Počet ohnisek nákazy v domovech důchodců a pečovatelských zařízeních je podle ní stejně vysoký jako na jaře.

„Byl bych jen rád, kdybychom tuto nákazu brali všichni vážně a dodržovali pravidla,“ apeloval Wieler na obyvatele. Lze se podle jeho slov dostat na úroveň 50 nakažených na 100 tisíc obyvatel do Vánoc. „Jde to, příkladem může být Hamburk. Ale je potřeba sounáležitosti všech lidí a záleží to na jejich chování,“ řekl Wieler.