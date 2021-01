Německo má problém, zdravotníci se nechtějí nechat očkovat

„U nás je to na padesáti procentech. Jsem z toho velmi nešťastný. Doufal jsem, že to bude sto procent, protože pečovatelé a lékaři jsou důležití. A to i v tom, aby to dále nepřenášeli,” řekl Andrej Trampuž, vrchní lékař oddělení imunologie a septické chirurgie.

Brigitte Harz-Jahnelová, která provozuje seniorský dům v Mnichově uvedla, že z 260 zaměstnanců se nechalo naočkovat něco málo přes 100 lidí. Další vakcínu odmítají. Podobné zkušenosti hlásí mnohá zdravotnická zařízení a pečovatelské domy.

Mezi hlavními důvody neochoty zdravotníků nechat se očkovat jsou obavy z bezpečnosti vakcíny. Poukazují na to, že byla vyvinuta příliš rychle a není jasné, jaké může mít neblahé účinky v dlouhodobém horizontu. „Nebudu pokusným morčetem,“ nechala se slyšet jedna ze zdravotních sester, která odmítla sdělit své jméno. Mnohé se obávají, aby mohly mít v budoucnu děti, další jsou ve vleku absurdních spekulací a fám, píše Focus.

Odmítači očkování z řad zdravotníků tvrdí, že o vakcinační látce je toho známo příliš málo na to, aby byla považována za zcela bezpečnou. Jako příklad zmiňují to, že by očkování mohlo zhoršit chronické či dlouhodobé nemoci a zdravotní potíže.

Vysvětlovat, vysvětlovat, vysvětlovat...

Šéf lékařské komory v Hesensku Edgar Pinkowski apeloval na lékaře a všechny ostatní zdravotnické pracovníky, aby se nechali naočkovat. „Jasně vidíme, že lockdown nemá očekávaný účinek. Očkování je jediný způsob, jak chránit pacienty i sebe sama před vážnými důsledky viru,“ řekl. Ubezpečoval zdravotníky, že vakcína společnosti BioNTech nemá žádné relevantní, akutní a pochybné vedlejší účinky.

Podle Trampuže je jediná cesta, jak zdravotníky přesvědčit, v neúnavném vysvětlování, apeluje na to, aby lidé brali vysvětlování vážně. Nejčastější dotazy v debatách s personálem se podle něj týkají vedlejších účinků. „Na to mohu jednoduše odpovědět, že virus páchá takové škody, že to není možné s očkováním srovnávat,“ řekl.

Nad neochotou zdravotníků se pozastavuje také spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn (CDU). Apeloval na všechny, aby si nechali aplikovat vakcínu, protože: „máte odpovědnost za ty, o které se staráte a ošetřujete je“.

Zdravotničtí pracovníci se proto musí podle jeho slov vzdělávat, musí mít dostatek transparentních informací.

„Očkování je bezpečné. Alergické reakce se objevují rychle, v první hodině. Možná únava v prvních dnech není dlouhodobý následek. Virus má naopak dlouhodobé následky, ze kterých se lidé mohou zotavovat měsíce, možná i roky,“ dodal.