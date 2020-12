Němci ztrácí trpělivost s lockdownem, večírky pořádají i na hřbitově

Bavorsko od čtvrtka zpřísňuje protikoronavirová opatření, platit by zatím měla do 5. ledna. Týkají se především volného pohybu. Od 21.00 do 05.00 platí zákaz nočního vycházení. Lidé mohou opustit obydlí jen s vážným důvodem (práce, návštěva lékaře, školy, nákupy). Je také zakázán malý pohraniční styk (dosud platilo 24 hodin bez karantény, testu či registrace). Z toho vyplývá, že Češi nemohou do Bavorska na nákupy, ale ani na obchodní jednání, jednorázové práce apod.