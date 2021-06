Nejsme jen čísla mapují už stovky osudů a vzpomínek na zesnulé

Poté, co se Českem prohnala zatím poslední a nejsilnější vlna, začalo smutných příběhů přibývat. Příběhy, ve kterých se blízcí nemohli s nemocnými rozloučit. Jsou to příběhy o ztrátě několika členů v rodině. Příběhy, které mění rodinám životy.

Zatímco loňská vlna se podepsala nejvíce na seniorech, ta jarní brala život i mnohem mladším lidem, kteří se nemocí nakazili. Pozůstalí jsou proto vděční za možnost rozloučit se s blízkými alespoň takto virtuálně.

Zemřelí nebyli pouhou položkou ve statistice. Jedná se o maminky, sestry, babičky, strýce, tatínky, manžele atd. Každý z nich měl kolem sebe lidi, kteří je milovali.

Zákeřná nemoc covid-19 si nevybírala. Rodina Aubrechtových přišla o oba rodiče (69 a 71 let), a to během jednoho týdne. Podobný osud potkal i rodinu Plichtových (84 a 80 let).

„Jak to nebylo předvídané, tak nás to překvapilo a stále nás to trápí. Chybí celé rodině. Děkujeme za vzpomínky, které máme,“ píšou ve své vzpomínce pozůstalí.

„Je to krutý čas covidu, když nám bere to nejdražší a nejbližší, co máme,“ posteskli si pozůstalí po tatínkovi Jiřím Valovi. Nechybí však stovky poděkování zdravotníkům za to, že dělali vše, co bylo v jejich silách, aby nemocné zachránili.