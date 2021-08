Nejhorší predikce: Na podzim přes tisíc nakažených denně

„Velkou část léta 2021 musíme v predikcích počítat s cca 25 až 30 procenty populace, která bude k infekci primárně vnímavá a nebude chráněna ani očkováním, ani proděláním nemoci. Nadto bude stále velká část očkovaných chráněna pouze první dávkou, která nemusí plně působit proti novým varian­tám viru,“ uvádí Dušek.

Do konce léta bude podle něj situace klidná, zásadní zlom může nastat v září, až se lidé vrátí do práce a děti do škol.

„Nejrizikovější scénáře pracují s rychlým šířením nové nakažlivější varianty viru a se zpomaleným očkováním, kdy na konci srpna dosáhneme maximálně šedesátiprocentní proočkovanosti populace nad 16 let. V takovém případě by počty nově diagnostikovaných jedinců ke druhé polovině září mohly vystoupat vysoce nad 1000,“ varuje Dušek. Loni v polovině září se denní záchyty šplhaly ke třem tisícům.

Podzimní vlna epidemie vrcholila v říjnu s patnácti tisíci pozitivními denně.

Data však zatím podle něj ukazují spíš na optimističtější scénář, kdy by proočkování populace nad 16 let dospělo k 80 procentům. „V takovém případě by počty nově nakažených osob v září zůstávaly v rozsahu do 500 denně,“ řekl Dušek s tím, že vysoká míra proočkovanosti by měla zpomalit i nakažlivější delta variantu viru, která se v ČR nyní šíří.

<br>

Podle pravidelné zprávy Státního zdravotního ústavu připadá na deltu zhruba 95 procent případů zachycených v 72 laboratořích napříč ČR, z toho ve dvaceti procentech jsou přítomny její subvarianty delta plus. Zhruba jedno procento připadá na dříve dominantní variantu alfa (dříve britská mutace).

Nákaza se podle ÚZIS sice šíří především mezi mladými, 60 procent nově nakažených má věk do třiceti let. Dušek ale upozorňuje, že v ČR je stále 530 tisíc nenaočkovaných seniorů ve věku 60 plus, z toho jen asi sto tisíc by mělo mít přirozenou ochranu po prodělání nemoci.

„Nejstarší občané byli naočkováni v lednu a v únoru, na podzim to bude déle než osm až devět měsíců. Síla ochrany přitom může u nemocných a starých lidí klesat. Navíc více než 60 procent těchto osob trpí jednou či více chronickými chorobami, které jejich potenciální zranitelnost zvyšují,“ upozorňuje šéf ÚZIS.