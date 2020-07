Nákaza ve firmě na Novojičínsku. Máme problémy s pendlery, zní z kraje

„Zdrojem jsou pravděpodobně pendleři, kteří přejíždí hranici tam a zpět. Doufejme, že se to nějakým zásadním způsobem neprojeví na počtu nakažených,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). Za pondělí ve firmě vyrábějící světlomety do automobilů přibylo podle 23 nakažených.

„Tam ale budeme pouze předávat informace do Polska, protože firma dodržuje všechna opatření, jediné slabé místo je přeprava zaměstnanců do zaměstnání z Polska svozovými autobusy,“ nastínila.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák požádal vládu, aby při plošném testování v kraji nasadila armádu. Vojáci by měli pomoci příští týden, kdy by se mělo testovat 6000 zaměstnanců OKD. Vláda to projedná na pondělním zasedání.