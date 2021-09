Nadržují bohatým, obvinila AI výrobce vakcín

Pfizer: Vakcína je bezpečná a účinná pro děti od pěti let

„Z 5,76 miliardy dávek podaných po celém světě se mizerných 0,3 procenta dostalo do zemí s nízkými příjmy a více než 79 procent do zemí se středně vysokými a vysokými příjmy,” uvádí zpráva. Podle AI je v nízkopříjmových zemích naočkováno méně než jedno procento obyvatel, zatímco v bohatých zemích přes 55 procent. V chudších státech často nejsou plně naočkovaní ani zdravotníci, dodala organizace.

„Dnes zbývá 100 dní do konce roku. Vyzýváme státy a farmaceutické společnosti, aby drasticky změnily kurz a udělaly vše potřebné k dodání dvou miliard vakcín do nízkopříjmových zemí. Nikdo by neměl trávit další rok v utrpení a strachu,” prohlásila Callamardová.