Nad Izraelem visí přízrak dalších covidových omezení

Izraelci nemají jistotu, že jejich rodinná setkání o židovském Novém roku (Roš ha-šana), jehož oslavy letos připadají na 6. až 8. září, neomezí další proticovidová opatření. Vyplývá to podle listu The Times of Israel z vyjádření ministerstva zdravotnictví, které ale vyloučilo další tvrdý lockdown, i když se v zemi za 24 hodin potvrdilo 6275 nákaz, což je nejvíce od února.