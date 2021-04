Na očkování od praktiků čeká přes 370 tisíc lidí

Několik stovek z pěti tisíc ordinací totiž stále žádnou látku nedostalo. Novinářům to v úterý řekl šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Situace je o to horší, že společnost Johnson & Johnson pozastavila dodávky svých vakcín do Evropy. „Je to více lidí, než kolik v těchto kategoriích čeká v očkovacích centrech. Nemůžeme se tvářit, že tady tito lidé nejsou, a budeme dál otvírat další věkové skupiny,“ řekl Šonka.