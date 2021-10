Na očkování od pěti let se už chystají lékaři v USA

Až se tak ale stane, vakcinace by měla začít v řádu několika dní, plánuje americká vláda. Ta už nakoupila dostatek vakcín, aby se mohlo nechat očkovat všech 28 milionů amerických dětí v této věkové skupině, oznámil Jeff Zients, protikoronavirový koordinátor Bílého domu.

Federální úřady nyní posuzují vakcínu firem Pfizer/BioNTech pro děti ve věku 5 až 11 let, jejich stanovisko by mělo být jasné na začátku listopadu. Prozatím byla ve Spojených státech schválena vakcína tohoto výrobce pro děti ve věku 12–17 let.