Na britskou variantu zabírají všechny tři vakcíny

Současně vyvrátil, že by AstraZeneca byla pro seniory riziková. Věkové omezení do 65 let, ke kterému některé státy kvůli omezenému množství dat přistoupily, podle něj není nutné a lidé nemají důvod k obavám. „To nejdůležitější, proč se očkuje, je snížení počtu hospitalizací a úmrtí,“ dodal.