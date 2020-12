Půjdeme německou cestou, oznámil Kuba. Jihočeský kraj připraví očkovací centra

V ideálním případě by se v Jihočeském kraji, kde žije téměř 650 tisíc lidí, očkovalo asi 350 až 400 tisíc obyvatel, což by v regionu zajišťovalo určitou kolektivní imunitu.

„V případě, že budeme očkovat takové množství lidí, nebude to organizačně ani administrativně jednoduché, a proto jsme se inspirovali v Německu. Abychom zvládli naočkovat potřebné množství lidí, budeme muset zřídit v každém okrese velké vakcinační centrum. Denně se bude jednat o čtyři až pět tisíc lidí,“ uvedl Kuba, který by chtěl mít připravená očkovací centra do konce ledna.