Merkelová chce omezit počet lidí v obchodech, navrhuje 25 metrů čtverečních na zákazníka

O opatření bude ve středu odpoledne kancléřka jednat s premiéry jednotlivých spolkových zemí. Ti se už v úterý sešli a mnohé návrhy probrali. S kancléřkou se shodují na nutnosti prodloužit plošnou karanténu. Původně měla skončit s posledním listopadovým dnem, ale vzhledem k tomu, že se nedaří počet případů nákazy koronavirem výrazně snížit, bude s největší pravděpodobností prodloužena minimálně do 20. prosince.

S tím souvisí i uzavření restaurací, barů, služeb, jakými jsou kadeřnictví, kosmetika, nehtová studia, kina, divadla či muzea. Škody jim vláda chce nahradit formou proplacení až 75 procent obvyklých tržeb.

Obchody by měly zůstat otevřené, měla by i nadále platit povinnost nosit roušku, a to i na parkovištích. Pokud by v regionech počet nově nakažených výrazně klesl pod úroveň 50 na 100 tisíc obyvatel a toto číslo se drželo sedm po sobě jdoucích dnů, omezení by se mohla rozvolňovat.

Dohoda panuje i nad pokračujícím omezením kontaktů. Soukromá setkání s přáteli, příbuznými a známými se mají omezit na maximálně pět lidí, do tohoto počtu se nezahrnují děti do 14 let. Od 23. prosince do 1. ledna by se mohl setkávat vyšší počet lidí, a to maximálně deseti osob. Do tohoto limitu se nezapočítávají děti do 14 let.

V případě silvestrovských oslav se premiéři dohodli na zákazu ohňostrojů a oslav na rušných náměstích a ulicích, aby se zabránilo shlukům většího počtu lidí. Zákazy nebudou plošné, ale jsou v gescích příslušných městských a obecních úřadů.

Zaměstnavatelé by měli zvážit, zda nevyhlásit v některých provozech závodní dovolené, popřípadě přesunout co nejvyšší počet lidí do systému práce z domova.

Mateřské školky a školy by měly zůstat otevřené i v těch místech, kde je vysoký počet nakažených. V tom případě by žáci od 7. tříd měli nosit i během vyučování roušky.

Premiéři se dohodli na lepší ochraně rizikových skupin, pro ně by měl být vyčleněn vyšší počet rychlotestů.

Otevřený zůstává návrh na otevření restaurací a hotelů během vánočních svátků a na Silvestra. Nesoulad panuje také v případě vyhlášení dřívějších prázdnin. Spolková vláda navrhuje vyhlásit volno již od 16. prosince, valná většina spolkových zemí počítá až s 19. prosincem.

Kancléřka přitvrzuje

Kancléřka ovšem v mnoha bodech s premiéry nesouhlasí a požaduje naopak zpřísnění nynějších opatření. Především chce razantně omezit možnost nákupů, aby na jednotlivce připadlo 25 metrů čtverečních. V současnosti v Německu platí povinnost dodržet 10 metrů čtverečních, v Česku je to nyní 15 metrů čtverečních.

Výrazné omezení by podle představ kancléřství mělo postihnout železniční dopravu. Podle názoru Merkelové by se měl výrazně snížit počet obsazených míst ve vlacích. Rezervovat by se mohla pouze sedadla u oken.

Kancléřka požaduje, aby v regionech s vysokým výskytem koronavirové nákazy přešly školy na střídavou výuku, aby se začínalo s učením v různých časech. Požadavek na roušky by měl platit od sedmé třídy.