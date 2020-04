Maláčová chce firmám až na půl roku odpustit sociální pojištění

Paní ministryně, program Antivirus s příspěvky na mzdy nemá podle vás skončit na konci dubna a má se prodloužit. Jaký je harmonogram a jaké budou podmínky?

V tuto chvíli víme, že budeme pokračovat i v měsících květnu a červnu v režimech A a B. Finišujeme podporu firem, které i přes těžké podmínky fungují dál, a připravujeme pro ně Antvirus C. O podmínkách se ještě diskutuje. Celkově by program Antivirus měl být dlouhodobý, osobně se přikláním k délce na šest měsíců.

Kolik zaměstnavatelů kurzarbeit už využilo?

Ukazuje se, že březen zaměstnavatelé ještě řešili například dovolenými nebo volné zaměstnance využili na práce, na které v běžném provozu není čas, jako například údržba. Takže největší nápor očekáváme v příštích týdnech. Žádosti za duben ukážou, jak moc byla ekonomika koronakrizí zasažena.

V tuto chvíli máme přes 35 tisíc žádostí, z toho 85 procent z nich má už uzavřenou dohodu. Klíčový je moment, kdy zaměstnavatelé vyplatí mzdy a odvody a pak požádají úřad práce o vyúčtování. To udělalo přes 15 600 z nich. A z tohoto počtu máme vyplaceno téměř 9000 žádostí, což znamená podporu 76 tisíc pracovních míst.

To jsou velmi dobrá čísla, nehledě na to, že jsme měli na začátku velkou chybovost při podání žádostí. Nyní zaměstnavatelé už ten celý systém znají lépe, takže čekám, že to v květnu půjde ještě mnohem rychleji. Pokud je vše v pořádku, úřady práce vše procesují za šest pracovních dní.

Zvládají ale úřady vyřizovat žádosti o podporu? Někteří zaměstnavatelé museli podávat žádost opakovaně, protože úřady omylem přidělily stejné jednací číslo více firmám.

Vzhledem k tomu, o jak obrovský program se jedná, tak to myslím zvládáme velmi dobře. Nezapomeňte, že kurzarbeit u nás předtím nikdy neexistoval a my jsme ho za pochodu zprovoznili za několik málo týdnů. A to ve chvíli, kdy úřady práce jsou přetížené nejenom novými uchazeči o práci, ale také žádostmi o nové dávky nebo o mimořádnou okamžitou pomoc. A vedle toho jim ještě chybí asi 10 procent zaměstnanců, kteří jsou nemocní nebo na ošetřovačce.

Platí, že na podporu kurzarbeitu by stát mohl v dalších měsících využít také evropské peníze?

Ano, já si myslím, že by to bylo záhodno. Evropská komise připravuje realokace nevyčerpaných peněz z fondů EU a jednou ze tří priorit bude právě podpora kurzarbeitu. Je to stále v jednání, materiál ministerstva pro místní rozvoj by měl jít na vládu v příštích dnech a my budeme usilovat o dodatečné peníze v řádu jednotek až desítek miliard Kč. Uleví to státnímu rozpočtu.

Kromě rozšíření Antiviru o takzvané Céčko plánujete pro firmy i další podporu?

V tuto chvíli celá země diskutuje o návratu do normálního života. Proto je nejvyšší čas na to, abychom na vládě diskutovali o další, svým objemem mnohem masivnější podpoře firem. Já proto chci na nejbližším zasedání vlády (dnes) otevřít diskusi, jak ekonomiku ještě více stabilizovat. Podle mě je správná cesta, abychom zavedli další úlevy firmám v podobě odkladu, nebo dokonce odpuštění odvodů na sociální pojištění.

Máme připraveno několik scénářů, pracujeme zde s délkou trvání na tři nebo na šest měsíců. Může to být buď plošné, nebo by se to týkalo jen některých odvětví, případně by to platilo jen pro malé a střední podniky.

Samoživitelům velmi doporučuji, aby si prověřili pravidla mimořádné okamžité pomoci a případně o ni požádali

Takové opatření by ale znamenalo pro rozpočet další mnohamiliardový výpadek. Navíc sociální pojištění v případě odvodu zaměstnavatele činí 24,8 procenta z hrubé mzdy zaměstnance a financují se z toho zejména důchody…

Musíme o tom jednat. Já to každopádně budu požadovat. Ráda bych také, aby vláda schválila konkrétní návrh zákona do konce dubna.

Máte to projednané se svými stranickými kolegy, případně s hnutím ANO?

V tuhle chvíli o tom diskutujeme s poradním ekonomickým týmem z Ústředního krizového štábu, který vede profesor Jan Švejnar. V pondělí o tom také diskutoval vládní NERV. Ale je to věc, ke které přistoupily i další členské státy Evropské unie, takže nejde o žádný nový experiment.

Rozvolňování opatření v Evropě Foto: Novinky

Piráti také dnes předkládají návrh na zavedení kompenzačního bonusu pro dohodáře ve výši 15 tisíc Kč. Podpoříte to?

Netuším, jak přišli na částku 15 tisíc Kč. Dohody mají funkci přivýdělku. My z našich dat víme, že průměrná výše dohody měsíčně je zhruba 5600 Kč. Navíc jsme pro pojištěné dohodáře nově rozšířili ošetřovné a pomáháme jim také prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci. Tato dávka je nejrychlejší, individualizovaná a pro žadatele nejvýhodnější pomoc. Vycházíme ze situace každé konkrétní rodiny, což je spravedlivější a lépe odpovídá jejím potřebám.

Když jste u té mimořádné okamžité podpory v nouzi, připomenu celou řadu matek samoživitelek, které na dohodu pracovaly. Slíbila jste tento týden zveřejnit manuál, který pomůže potřebným, jak o dávku žádat.

Většinu informací jsme už předali přes sociální sítě, web ministerstva práce a připravujeme i instruktážní video. U matek samoživitelek je nejdůležitější, že prošel můj návrh na navýšení ošetřovného na 80 procent zpětně k 1. dubnu pro zaměstnance a pro dohodáře dokonce k 11. březnu. Senát o něm bude jednat příští středu. A samoživitelům velmi doporučuji, aby si prověřili pravidla mimořádné okamžité pomoci a případně o ni požádali. Úřady práce jsou tu proto, aby lidem pomáhaly.

Mimořádná okamžitá pomoc ale úplně okamžitá není, také chvíli trvá…

Pokud žadatel doloží vše, co má, tak je jim tato dávka přiznaná průměrně do 48 hodin, což je velice rychlé. Podmínkou ale je, aby opravdu doložili klíčové dokumenty, které jsou vyjmenované na našem webu nebo na sociálních sítích. Protože pokud nedodají výpis z účtu a nedoloží náklady na bydlení, musíme celý proces zastavit, než podklady dodají.

Jak probíhá testování zaměstnanců a obyvatel domovů pro seniory, které bylo podle kritiků dlouho nedostatečné?

Masivní testování jsem požadovala dlouhodobě a jsem ráda, že nakonec můj návrh prošel a zaměstnanci sociálních služeb plošně testováni jsou. Stejně tak v rámci chytré karantény a plošného testování obyvatelstva dojde řada i na seniory. Další krok ale přijde s případným zrušením nouzového stavu a já od ministerstva zdravotnictví budu chtít vědět, jak ty nejzranitelnější z nás – seniory, zdravotně postižené, nemocné lidi – ochráníme.

A také jak bude fungovat zásobování ochrannými pomůckami, jak se to bude financovat, jak ochráníme domovy pro seniory nebo pečovatelské služby před nákazou, když se celá země bude vracet do normálu. Je to opravdu výsostně politická otázka a je třeba ji zodpovědět předem.

Lidé v sociálních službách by podle vás měli být lépe ohodnoceni, jak konkrétně?

Vládě (dnes) předložím návrh mimořádného dotačního titulu pro sociální služby, abychom jim pokryli náklady na pořizování osobních ochranných pomůcek a mzdové a platové náklady. A samozřejmě pro ně budu chtít peníze na odměny.