Maďarsko podepsalo dohodu o nákupu ruských vakcín

Ve třech várkách má do Maďarska dorazit velké množství ruských vakcín Sputnik V. Na páteční tiskové konferenci v Moskvě to oznámil šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó. Maďarský ministr zahraničí potvrdil, že v Moskvě byla podepsána dohoda o dávce ruských vakcín. Přesný počet ruských vakcín, které dorazí do Maďarska, ještě nebyl oznámen.