Lékový ústav posuzuje Sputnik. Neříká, na čí popud, ale stěžuje si na málo informací

Nákup Sputniku V? SÚKL by ručil, ministerstvo by povolilo. Jako u remdesiviru Koronavirus

Zeman o víkendu uvedl, že by vakcína mohla být v Česku v nejbližší době. Podle serveru Lidovky.cz by mohlo dorazit zhruba do 25. března 20 000 dávek, pokud Česko udělí vakcíně výjimku. Později by podle serveru mohla ČR získat až půl milionu dávek Sputniku V, což by stačilo pro 250 000 lidí. Kreml v pondělí v reakci na žádost české hlavy státu uvedl, že objem výroby zatím neumožňuje vyhovět všem žádostem.