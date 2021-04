Lékaři v Německu vyhazují zbytky vakcín. Nutí je předpisy

Důvodem tohoto plýtvání je podle deníku „odstrašující efekt“, jaký přináší požadavek, aby lékaři či lékárníci nesli sami odpovědnost za takzvaná dodatečná očkování , tj. za dávky získané z lahvičky navíc oproti tomu, co stanoví výrobce.

Návod k použití přitom stanoví: „Z toho lze načerpat šest dávek vakcíny po 0,3 ml.“ Tak se ale odčerpá jen 1,8 ml a zbylých 0,45 ml, tedy více než jedna dávka, jde do odpadu. Ve skutečnosti by to mohlo být sedm očkovacích dávek.