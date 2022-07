Lék proti covidu ve všech lékárnách, navrhují vládní poslanci

Změnit by se to mohlo díky novele zákona o veterinárních léčivech, do které vládní poslanci vtísnili pozměňovací návrh, který rozváže ruce ministerstvu zdravotnictví pro nákupy a distribuci léků.

„Mělo by nám to umožnit distribuovat léky, které jsou v tzv. fázi studie, i do běžných lékáren,“ řekl Právu náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti). Vyřešit by se tak podle něj měl problém s přístupem k proticovidovým lékům.