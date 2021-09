Kuba jako první země světa začala očkovat proti koronaviru dvouleté děti

Kuba se stala první zemí na světě, která začala očkovat malé děti proti koronaviru, píše server týdeníku Focus. Úřady v provincii Cienfuegos odstartovaly v pondělí očkování dětí ve věku dva až 11 let. Děti dostávají vakcíny Abdala a Soberana, které byly vyvinuty na Kubě, ale nejsou uznány Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Od pátku Kuba očkuje děti od dvanácti let.