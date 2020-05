Koronavirus se přizpůsobuje člověku, vědci už objevili dvě stovky mutací

Odborníci pod záštitou University College London analyzovali vzorky více než 7,5 tisíce lidí po celém světě. Zjistili tak, že virus už 198krát zmutoval, což by mohlo znamenat, že se SARS-CoV-2 neustále adaptuje na své lidské hostitele.

„Mutace nejsou samy o sobě špatnou zprávou: všechny viry přirozeně mutují. Nic nenapovídá tomu, že nový typ koronaviru mutuje rychleji či pomaleji, než se předpokládalo, anebo že se stává smrtelnějším či nakažlivějším,“ zdůraznil ovšem Francois Balloux, jeden z autorů studie, která byla zveřejněna v odborném časopise Infection, Genetics and Evolution.

Virus mutuje. Nemusí to znamenat katastrofu Koronavirus

Mutace jsou teoreticky špatnou zprávou pro vývoj vakcíny, ze studie ale vyšlo najevo, že ne všechny díly genomu se mění a některé jeho části zůstávají stejné, což je důležité pro budoucí léčbu. „Vakcína či léky by kvůli mutacím nemusely být účinné, proto bude lepší, když se dlouhodobá terapie zaměří na stabilnější části viru,“ dodal Balloux podle agentury ANSA.

Většina zjištěných mutací je podle autorů studie přítomna ve všech nejvíce zasažených zemích. To podle odborníků naznačuje, že se virus ze začátku rozšířil ve velkém měřítku a více nezávislými cestami a není tedy možné určit tzv. „pacienta nula“.

Experti také odhadují, že virus „skočil“ ze svého původního zvířecího hostitele na člověka mezi loňským 6. říjnem a 11. prosincem - do konce prosince, kdy Čína oznámila svůj první případ covidu-19, se tedy zřejmě šířil, aniž by to odborníci věděli.