Koronavirus řádí ve Švédsku, země vede žebříček nejpostiženějších států Evropy

„Vyhněte se novým kontaktům, setkejte se s co nejmenším počtem lidí a setkávejte se s nimi, co nejméně to půjde. Buďte s nimi jen krátce a udržujte odstup. A nejlépe se s nimi sejděte venku. Vyhněte se cestám vlakem a autobusem,“ vyzval obyvatele ministerský předseda.