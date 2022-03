Končí všechna covidová omezení pro příjezd z EU a dalších osmi zemí

Podle dosavadních pravidel se povinnost vyplnit příjezdový formulář a doložit očkování, test nebo prodělanou nemoc nevztahovala na občany ČR i dalších států EU a jejich rodinné příslušníky, pokud přijížděli do Česka individuální dopravou. Výjimku měli také děti do 12 let, pracovníci mezinárodní dopravy, diplomaté, přeshraniční pracovníci, žáci a studenti nebo lidé cestující pozemní dopravou, kteří nepřijížděli do ČR na víc než 24 hodin.