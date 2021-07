Kdybych mohl vrátit čas, nechám se očkovat, tvrdil odpůrce vakcinace a zemřel na covid

„Bylo to, jako by mě přejel kamion. Vyskočila mi horečka a trpěl jsem zimnicí nebo horkostí,“ popisoval. Nechal si udělat test a 2. července přátelům potvrdil, že se nakazil koronavirem. Trpěl nesnesitelnými bolestmi zad.

„To je snad to nejhorší, co jsem kdy zažil, a mám pocit, že se to nelepší, ale naopak zhoršuje,“ uvedl a dodal: „Covid je skutečný.“

Self-confessed vaccine sceptic, 34, dies from Covid https://t.co/XKRxDJkiVb via @MailOnline @leanne_cheyne

„Matthew souhlasil, abych se podělila o jeho příběh, který by měl varovat ostatní. Čtyřiatřicetiletý muž a otec. Odpůrce očkování do chvíle, než se sám nakazil a onemocněl covidem. Kdyby dokázal vrátit čas, nechal by se očkovat. Naši nemocní pacienti nejsou očkováni a je jim méně než 40 let. Matthew bojuje o život. Zachraňte svůj,“ apelovala na ostatní.