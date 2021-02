Kdy skončí pandemie? Odborníci se nedokážou shodnout

Agentur Bloomberg se pokusila vypočítat, kdy by mohl přijít návrat v jednotlivých zemích, přičemž použila Fauciho názor, že k návratu může dojít poté, co bude mít protilátky 70 až 85 procent populace. Za hranici vzala 75procentní proočkovanost dvěma dávkami. Té by USA mohly dosáhnout do začátku příštího roku, ale v jiných zemích by to mohlo trvat při stávajícím tempu očkování sedm i deset let.