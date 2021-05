Kdy mohou skončit covidová opatření? Cesta vede přes očkování i promořování

Podle Thona by se měla v první řadě doočkovat skupina seniorů, neboť bez vakcíny na covid-19 nejčastěji umírají. Web ministerstva zdravotnictví uvádí, že ve skupině nad 60 let bylo k 14. květnu vykázáno zatím 2,5 milionu očkování. Celkově pak ve všech věkových skupinách to bylo k 14. květnu 4,076 milionu očkování.