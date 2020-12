Kamiony už mohou z Británie, čeští řidiči se stejně do Vánoc vrátit nestihnou

Do pohybu se ve středu tak dala také lodní, letecká a vlaková doprava směrem ze Spojeného království do Francie. I ta byla dočasně pozastavena. Všichni cestující směřující do Francie však potřebují negativní test na koronavirus ne starší než 72 hodin. Francouzi budou uznávat i levnější (avšak rychlejší) antigenní testy.

„Testování bude samozřejmě nějakou dobu trvat. A než se rozjedou tisíce kamionů, tak také. Ani trajekty to nestihnou najednou převézt, takže naděje na Vánoce doma je spíš teoretická a určitě to všichni nestihnou,” řekl Felix ČTK.

Britský ministr dopravy Grant Shapps ve středu uvedl, že se Britové pokusí postupovat co nejrychleji. Varianta toho, že někteří řidiči ale zůstanou na vánoční svátky trčet v koloně, je reálná. „Rádi bychom vše vyřešili do Vánoc nebo do rozmezí od Vánoc do Nového roku,“ připustil pro Sky News.