K očkování se hlásí 50+. Někteří už mají termín

V nejstarších kategoriích však stále zůstávají desítky tisíc lidí, kteří o očkování neprojevili zájem. Premiér Andrej Babiš (za ANO ) na ně apeluje, aby svůj postoj přehodnotili. „Prosím vás všechny, kteří jste se ještě nenechali očkovat podle uvolněných věkových kategorií, abyste se zaregistrovali. O2 universum má například volno tento týden,“ napsal v úterý na sociálních sítích. Na úterý tam bylo objednáno 1100 lidí. Podle Babiše mají příští týden přijít na řadu s registrací lidé ve věku 45 až 49 let. Těch je zhruba 840 tisíc.

Do velkokapacitního očkovacího centra na brněnském výstavišti, které nyní vakcinuje bezmála 3000 osob denně, jezdí nejen lidé z jižní Moravy, ale i z dalších regionů, například z Třebíčska, Žďárska, ale také z Olomoucka, nebo dokonce až Frýdecko-Místecka. Tento trend přetrvává i po vybudování okresních očkovacích center.

Babiš: Příští týden by se mohli začít k očkování hlásit lidé nad 45 let

„Není to ani tak o tom, že by se v minulosti i u nás čekalo na vakcínu kratší čas než jinde. Odpověď, proč k nám jezdí také z větší dálky, je možná v drobnostech, jako je zkušenost zdravotníků, pomoc dobrovolníků s vyplňováním formulářů a celkově přátelská atmosféra,“ uvedla Veronika Plachá, mluvčí FN Brno.

Desítky tisíc nejstarších seniorů stále čekají na vakcínu u svého praktického lékaře. Brzdí to především nízké dodávky vakcín od AstraZeneky nebo Johnson & Johnson.

Podle Babiše budou mít praktici k dispozici i látku od Moderny. V květnu má přijít 354 tisíc dávek. To by mělo potěšit hlavně praktické lékaře.

„U nás v ordinaci někteří pacienti čekali již od ledna. Během února a hlavně března jsme však shledali, že vakcíny přednostně směřují do očkovacích center a u nás registrovaní pacienti se jich kvůli této diskriminaci nedočkají, pokud se tam nezaregistrují také,“ domnívá se Mucha.

Aspoň jednu dávku už dostalo v Česku přes 2,3 milionu lidí. Z toho 73 procent nejstarších seniorů, skoro 70 procent v kategorii 70 až 79 let, ve skupině 65 až 69 je to víc než polovina, u mladších ve věku 60 až 64 více než třetina.

První dávku už má také čtvrtina lidí ve věku 55 až 59 let, tedy asi 169 tisíc zájemců. Někteří se ale dostali k očkování už dříve.

Třeba v právě spuštěné kategorii 50 až 54 dostalo první dávku už dříve přes 108 tisíc lidí, 56 tisíc má už vakcinaci dokončenou. Ukazují to statistiky ministerstva zdravotnictví. Důvodem je především to, že patřili do preferovaných profesních skupin nebo mezi chroniky.