Jedna dávka může stačit, měřili jste špatně. Imunolog cupuje jihočeskou studii

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby ( ODS ) není dobré odkládat u nejstarších lidí podání druhé dávky očkování proti covidu-19. Dokládá to výsledkem vyšetření protilátek 354 lidí starších 80 let očkovaných první dávkou, kdy protilátky mělo v průměru asi 63 procent z nich.

Krev na test protilátek na jihu Čech odebrali 140 mužům a 214 ženám mezi 11. a 16. únorem. Bylo to 21 dní po prvním očkování, před aplikací druhé dávky. Protilátky mělo podle hejtmana v průměru 63 procent z nich.

"Navíc odpověď s přibývajícím věkem klesá, to znamená, že čím ti lidé byli starší, tím menší množství protilátek tvořili. A 63 procent je prostě opravdu málo, nelze asi spoléhat na to, že by ti lidé byli nějak chráněni," řekl Kuba.