Japonsko čelí prudkému nárůstu sebevražd. Pandemie dopadla hlavně na ženy

Počet sebevražd stoupá už několik měsíců po sobě. „Přitom tady nemáme v podstatě žádný lockdown, některé země jsou na tom mnohem hůř, co se týče covidu-19. Mohlo by to znamenat, že v těch nejpostiženějších zemích přijde v budoucnu rovněž nárůst počtu sebevražd,” obává se docentka Michiko Ueda z univerzity Waseda v Tokiu.