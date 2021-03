Jaké bude léto? Teplo britskou mutaci nezbrzdí, míní Prymula

O tom, jaké Čechy čeká léto, se Prymula rozpovídal pro Lidovky.cz. „Klimatické podmínky ukazovaly, že v letních měsících intenzita šíření klesla asi o čtyřicet procent. Kdybychom to zprůměrovali s ohledem na britskou, jihoafrickou a další mutace, tak by se tento efekt de facto vyrušil,“ prohlásil Prymula.

„Mutace má plusový efekt, letní sezona minusový, to by znamenalo, že by se virus šířil podobně jako tomu bylo v první vlně,“ doplnil epidemiolog.