Jak bude vypadat nový PES a strategie očkování? Tisková konference ministra Blatného

Dosavadní vakcinační strategie počítá zpočátku s očkováním ve 30 centrech v nemocnicích, postupně by se pak měli zapojit praktičtí lékaři. Kapacity se budou navyšovat podle toho, jak bude Česko dostávat další dodávky vakcíny.

Lidé starší 80 let se budou moci podle dřívějších slov premiéra Andreje Babiše (ANO) registrovat od poloviny ledna, ostatní od února. Postupně jim pak podle zdravotního stavu a věku budou přidělovány termíny. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny se bude veřejnost u praktiků očkovat nejspíš v březnu.

Ministr představí také upravený způsob výpočtu rizikového skóre protiepidemického systému PES. Dosud se vycházelo z počtu nových případů, nákazy seniorů, reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů. Ten je ale podle ministra zdravotnictví Blatného zkreslený velkým počtem antigenních testů, jejichž pozitivní výsledky se do podílu započítávají, v počtu denních testů ale nejsou. Spolu s výpočtem rizikového skóre by se měla změnit také tabulka opatření rozdělených do pěti stupňů.