Izolováni pandemií volají call centra

„Uklidnil se a řekl, že je toho na něj moc. V televizi se hovoří jen o covidu, dostávají se k němu desítky různých informací a on je z toho zmatený. Nakonec jsme se dozvěděli, že jen potřeboval jít na antigenní test, ale vůbec nevěděl, kam jít nebo jak odběr probíhá. Když jsme mu vše vysvětlili, omluvil se, že byl nepříjemný,“ řekla Masopustová.

Jiná volající, ročník 1952, si do centra zavolala kvůli výsledku protilátek na covid. Při hovoru se stihla svěřit, s jakými těžkostmi se musela potýkat, když onemocnění prodělala na podzim. „Nemohla dýchat, a tak její manžel usoudil, že je čas ji odvézt do nemocnice. Tam jim řekli, že ji nemají kam přijmout a že to zvládne doma. Manžel se o ni prý staral jako o dítě. Krmil ji, pomáhal s hygienou a vodil ji na toaletu. Hodně jim pomohl i praktický lékař. Společnými silami vše zvládli,“ sdělila vedoucí centra.