Ivermektin léčí covid-19, ale v Česku nesmí. Proč?

„Slovensko používání ivermektinu v nouzi dočasně povolilo, ale my stále spíme. Není stoprocentní, že to funguje. Ale je to velmi nadějné a mělo by se to ověřit v praxi, protože stejně žádnou jinou takto účinnou léčbu nemáme. Toť můj a zdaleka nejenom můj názor.“