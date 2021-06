Indická varianta má jiné příznaky, lidé už neztrácejí čich

„Lidé si budou myslet, že dostali nějakou sezónní nemoc, a půjdou v klidu do společnosti a rozšíří to mezi další jedince. To by mohlo způsobit velké problémy. Zvlášť u mladších ročníků, protože u těch budou příznaky slabší. Takoví lidé by měli zůstat doma a zajít si na test,“ uvedl Spector.