I Němci mají problém. Rezervační systém pro očkování selhává

Ve skupině těch, pro které se získání očkovacího termínu změnilo v horor, bylo 30 procent lidí, kteří se více než 50krát snažili získat termín, než se jim to nakonec podařilo. Dalších pět procent respondentů uvedlo, že absolvovali více než 100 pokusů o získání termínu. Třetina dotazovaných hlásila 15 až 25 pokusů o registraci.

Rychlost zřizování očkovacích center byla závratná, ale „organizace očkování rozhodně není úspěšná“, komentuje situaci Achim Berg, šéf společnosti Bitkom. „Rezervační systém se neosvědčil a vedlo to k obrovské frustraci mnoha lidí. To, co jsme zjistili, je nehodné národa vyspělých technologií,“ dodal.