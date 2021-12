Hosté v městských hotelech ve velkém ruší rezervace

„Dnes se neděje skoro nic jiného, než že se stornují rezervace. Ten pohled na zavřené trhy je smutný, není to jen Praha, jak jsem viděl třeba v Brně, je to stejné. Řada měst při propagaci lákala turisty právě na adventní trhy, takže dopad je značný,“ komentoval.

„Když si vezmu zvlášť vánoční svátky a Silvestra, tak bohužel nejsou ani poptávky, a to ani ze zahraničí. V loňském roce byl v tu dobu lockdown a poptávky přitom byly, tedy dotazy, jestli bude otevřeno, jestli mohou poslat skupinu, když se to zlepší. Ale letos takové otázky vůbec nepadají, nikdo nevolá, že by měl lidi. Je to pro byznys zničující,“ uzavřel Kronika.