Hospitalizovaní mají teď lehčí průběh covidu

„Aktuálně máme hospitalizovaných devět pacientů, tři případy jsou těžké, vyžadující intenzivní péči a kyslíkovou podporu. Dva jsou senioři, čtyři pacienti do 55 let a i tři děti ve věku 12 až 15 let, u nich naštěstí nejde o vážné stavy,“ řekl Právu Karel Sieber, ředitel Slezské nemocnice v Opavě, která má v posledních dnech nejvyšší nárůsty covidových případů.