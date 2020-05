Horor v realitě. V Adenu se šíří cholera i koronavirus, zdravotníci utekli

Minulý týden zemřelo v Adenu nejméně 385 lidí, kteří vykazovali typické známky nákazy koronavirem, uvedla nezisková organizace Save the Children. Oficiální statistiky, které vede americká Univerzita Johnse Hopkinse, uvádějí, že je v zemi jen 85 infikovaných, z nich 12 kvůli komplikacím souvisejícím s plicní chorobou covid-19 zemřelo.

„Naše týmy na místě jsou svědky toho, jak jsou lidé odesíláni pryč z nemocnic, mají dýchací potíže, nebo dokonce kolabují. Lidé umírají, protože nemají přístup k léčbě, která by jim normálně zachránila život,“ uvedla organizace Save the Children. Zvláštní zmocněnec OSN pro Jemen Martin Griffiths uvedl, že v zemi každý den umírá množství lidí, ale „nikdo neví, proč to tak je. Zdravotnictví je natolik špatně vybavené, že nelze nemocné diagnostikovat ani léčit“.