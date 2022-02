Grubhoffer: Třetí dávka má smysl i při ústupu nákazy

Rozhodně nepředpokládám, že do dvou týdnů bude omikronová vlna u konce. Kvůli předčasně ukončeným opatřením začne během následujících dvou až tří týdnů zplošťování pandemické křivky zpomalovat. V současné době dochází k přirozenému promořování.

Nevím, jestli to bude zátěž nebo dramatický nárůst, to nedokážu předpovědět, ale růst určitě bude. Už teď rostou počty nakažených seniorů.

Myslím, že rozvolňování v tuto chvíli není adekvátní. Mělo se s tím ještě tak měsíc počkat. Patrně by to ale bývalo přineslo nějaký legislativní problém. Nicméně protiepidemická opatření u nás skutečně nejsou nijak přísná.

Čekání na novou vakcínu od Pfizeru nebo Moderny, aktualizovanou pro omikron, by se stále ještě mohlo vymstít

Tak na to nahlížet nelze. Určitě to není důvod, proč by se současné vakcíny neměly už používat. Lidi si ale rádi přisadí a myslí si, že je nejlepší vůbec se neočkovat. Pak je obtížné vysvětlovat na příkladech z Dánska, Irska nebo Británie, že se vysoká proočkovanost skutečně vyplácí. V tomto ohledu ale současná vláda nic nedělá.