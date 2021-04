Francie začne uvolňovat protikoronavirová opatření

Omezení domácího cestování padnou podle premiéra po prvním květnovém víkendu. Na přelomu dubna a května se začnou otvírat také školy: základní a mateřské, jak bylo už dříve avizováno, 26. dubna a střední 3. května. Půjde tak o první kroky směrem k uvolnění stávajícího třetího lockdownu, který byl na nejméně měsíc vyhlášen na začátku dubna. Kromě toho by podle Castexe mohly kolem poloviny května otevřít některé obchody, bary, restaurace a kulturní zařízení.

„Zdá se, že vrchol třetí vlny nákazy je za námi,“ řekl Castex. Dobře podle něj postupuje také očkovací kampaň; do poloviny května by mělo být naočkováno 20 milionů z přibližně 68 milionů obyvatel a do poloviny června 30 milionů.