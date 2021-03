Experti: Pozor na léky s ivermektinem pro zvířata

„Veterinární léčivé přípravky nejsou určené pro léčbu lidí, a to ani ve výjimečných situacích,“ řekla Právu prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová, podle níž zájemců o přípravky pro zvířata přibývá.

„Samozřejmě bych nikomu podání léků pro koně nedoporučil,“ řekl s tím, že s podáním veterinárních léků nemá zkušenost. „Lidé by jednoznačně neměli užívat žádné veterinární přípravky a myslím, že v současné situaci a při současné dodávce léku do ČR to také není třeba,“ dodal.