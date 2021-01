Energošmejdi nepolevují, karanténa jim nahrála

To číslo je stále velmi vysoké. Kvalifikovaný odhad telefonních hovorů, případně osobních návštěv, dotazů a podání spotřebitelů, je za loňský rok 10 000. Je to v zásadě stejné jako v roce 2019. Zkraje roku 2020 to vypadalo, že energošmejdi poleví, ale následně s příchodem covidu se opět tyto nabídky změn dodavatele energií zřejmě znovu rozjely.