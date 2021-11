EMA začala s vyhodnocováním vakcíny od Moderny pro děti od 6 do 11 let

Evropská agentura pro léčivé přípravy (EMA) začala na žádost americké společnosti Moderna s vyhodnocováním její vakcíny pro využití u dětí od 6 do 11 let. Očkovací látku je prozatím možno aplikovat u dětí starších 12 let.