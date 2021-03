EMA vyšetřuje desítky případů krevních sraženin po očkování AstraZenekou

Vakcínu od AstraZeneky dosud dostalo 9,2 milionu lidí. Plných 44 ze 62 případů se stalo v Evropském hospodářském prostoru (EHP), což jsou státy unijní členy v zóně volného obchodu a Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Do 62 případů se nezapočítávají všechny případy trombózy mozkových žil a splavů (CVST), které se staly v Německu, uvedla šéfka EMA Emer Cookeová.

Podle Cookeové „neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že použití této vakcíny by mělo být omezeno u jakékoli skupiny obyvatel“. Přezkoumávání rizika vzácných krevních sraženin agenturou EMA ještě neskončilo, její aktualizované doporučení se očekává na zasedání jejího bezpečnostního výboru od 6. do 9. dubna.