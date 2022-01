EMA varuje před posilovacími dávkami, mohou oslabit imunitní systém

Evropská léková agentura (EMA) varovala před posilujícími dávkami vakcíny proti koronaviru. Pokud by se opakovaly v pravidelném intervalu čtyř měsíců, mohly by oslabit imunitní systém a způsobit u lidí únavu. Agentura doporučila, aby podání posilující dávky bylo sezonní a to v zimním období, stejně jako u chřipky.