Do covidem zasaženého domova v Poděbradech dorazili vojáci

Z celkem 18 pracovnic v přímé péči je 13 nakažených, k tomu dalších osm zaměstnanců domova. Pomoci ze strany armády si domov proto velmi cení. „Vojáci budou pomáhat při zajišťování základní péče ve spolupráci s našimi zaměstnankyněmi, které tady jsou. Budou v podstatě vykonávat vše, co je v základní péči potřeba.“ sdělil Novinkám ředitel domova Jaromír Novák.

„Jsme tu od dnešního dne na deset dní, tedy do 30. listopadu. Pracovat budeme dvanáctihodinové směny přes den i přes noc. Co konkrétně budeme dělat za práce, zatím nevíme, ale chceme být místnímu personálu pořád při ruce, abychom jim pomohli,” vysvětluje Tomáš Sochoň ze 14. pluku logistické podpory v Pardubicích, který je jedním ze šesti vojáků vyslaných na pomoc do domova důchodců.