Děti ve školách, otevřené restaurace, hotely i sportoviště. Rakousko se blíží k normálu

Od pondělí končí v Rakousku rotační výuka na všech úrovních středních škol. Školáci a studenti se budou nadále testovat, a to třikrát týdně, uvedlo ministerstvo.

Dosud pravidelně do školy chodily pouze žáci základních škol. Studenti středních a odborných škol byli odkázáni na rotační výuku, vysokoškolské studium bylo omezené na distanční výuku. Od pondělí 17. května by se mělo školství vrátit v podstatě do normálu.