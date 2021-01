Další registrační systém k očkování se od února otevírat nebude, řekl Babiš

Původně se plánovalo od února otevření registrací pro lidi pod 80 let či nemocné. „Nejsem schopen slíbit nové termíny. V momentě, kdy uvidíme, že není zájem u seniorů nad osmdesát let, tak otevřeme registrace pro další,“ řekl premiér.

„Není problém ve schopnosti očkovat, ale zorganizovat to. Chybí nám vakcíny, tak jako chybí v celé Evropě,“ řekl Babiš. Domnívá se, že očkovací látka společnosti AstraZeneca by mohla být v Evropské unii schválena 29. ledna, první dodávky by měly přijít v polovině února.